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В огород к жителю Бурятии заползла ядовитая змея

В огород к жителю Бурятии заползла ядовитая змея
Общество,  Фото:опубликовано в группе "Хоринск-инфо"
Сельчан просят быть осторожными

В огороде в селе Хоринск в Бурятии обнаружили змею. Фотографию опубликовали в группе «Хоринск-инфо. 24/7».

На фото обыкновенный щитомордник, они бывают бурыми или серо-коричневыми, с поперечными пятнами, на голове чёткий пятнистый рисунок. Щитомордник ядовитая змея. Однако яд не очень сильный, а укусы не смертельны (лишь в редких случаях может возникнуть аллергическая реакция на яд).

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году жители республики нередко встречаются со змеями. Так, недавно щитомордника увидели в Тункинском национальном парке. В Баргузинском районе змея укусила женщину.

9 августа в селе Вознесеновка Тарбагатайского района мальчика укусила змея, также щитомордник. Ребёнок сам виноват в произошедшем: увидев змею, он принялся снимать видео и приблизил к ней телефон.

В конце июля змеи укусили двух человек в Тарбагатайском районе – жителей сёл Тарбагатай и Бурнашево.

Специалисты просят ни в коем случае не убивать и не калечить змей. Во-первых, потому что ни одно живое существо не заслуживает такого отношения. А во-вторых, они питаются грызунами, которые не только наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству и домашним припасам, но и могут переносить инфекции. Ни одна змея не нападёт на человека первой и не будет его преследовать. Самый верный способ избежать укуса - мирно разойтись.
змея

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