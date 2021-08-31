В Улан-Удэ реконструировали тепломагистраль №6

В конце недели в 40 домах по этой магистрали появится горячая вода
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как завершаются работы по реконструкции тепломагистрали №6 по улицам Боевая и Мокрова. За четыре месяца строители проложили новый трубопровод протяжённостью 1,5 км, демонтировали и восстановили 11 тепловых камер, построили четыре дренажных колодца.
- Сегодня заваривают последний шов, красят трубы, одевают оболочку утеплителя и приступают к обратной засыпке участка. Теплотрасса прошла испытания атмосферным воздухом и гидравликой, завтра приглашаем Ростехнадзор, получаем акт и со 2 сентября приступаем к заполнению теплотрассы. Ставим теплотрассу на циркуляцию, ПАО «ТГК-14» обещает за сутки поднять температуру и к выходным жители этого микрорайона получат горячую воду, - рассказал Игорь Шутенков.
Работы на участке ведёт подрядная организация ООО «СМП-10», сейчас на месте ежедневно работает около 50 человек. Полностью все работы планируется завершить до конца сентября.
- Старую теплотрассу мы должны изъять из земли, чтобы в будущем не было проседания грунта. Требуется и благоустройство территории после всех демонтажных и монтажных работ – там, где вскрыт асфальт, будет положен новый. Движение по улицам Мокрова и Калашникова планируем открыть через неделю, участок по улице Жердева будет открыт к 15 сентября, – подчеркнул мэр.
Напомним, тепломагистраль №6 строилась в 1965-1969 годах и ранее ни разу не ремонтировалась капитально. В этом году при модернизации теплотрассы диаметр труб был увеличен с 377 мм до 530 мм.
- Это делается для того, чтобы, во-первых, подать качественный теплоноситель в существующие дома и для того, чтобы мы могли развивать новые строящиеся площадки. Вы видели, что на Боевой у нас застроен практически новый микрорайон. Во-вторых, много жалоб и нареканий было от жителей улиц Столбовая, Павлова, Боевая на холод в квартирах зимой. После перекладки теплотрассы мы получим стабильный качественный температурный режим, и я очень надеюсь, что в этом году в квартирах горожан по этим улицам будет тепло, – заявил Игорь Шутенков.
Администрация Октябрьского района взяла на себя обязательства взять прохождение отопительного сезона по этим улицам на особый контроль. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ реконструировали тепломагистраль №6
Общество, Фото:
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