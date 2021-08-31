В Бурятии рассказали, как выбрать букет к 1 сентября

Для каждого цветка важны «правильные» соседи



В преддверии 1 сентября в управлении Роспотребнадзора по Бурятии напомнили о правилах выбора живых цветов.



«Живые цветы – непременный атрибут любого праздника, который создаёт нужное настроение. Чтобы букет дольше оставался свежим, важно учитывать свежесть каждого цветка и правильные условия хранения», - отметили в ведомстве.



Как выбрать самые свежие цветы



Обратите внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком свежести при покупке цветов, и в частности – роз, является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие «рубашки» не является свидетельством «второй свежести» цветка.



Степень раскрытия бутона - ещё один важный показатель того, простоит букет только один день или намного дольше. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Полностью раскрытый бутон может быть красивым, но срок жизни такого цветка значительно меньше.



Эластичность лепестков – это один из важных признаков того, что цветок действительно свежий. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернётся на место и примет прежнюю форму. У растений «не первой свежести» лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно – слегка подсохшими, они с трудом возвращаются на место и нередко осыпаются при любом прикосновении.



Отсутствие любых искусственных украшений на бутоне также является показателем свежести. «Живые цветы прекрасны сами по себе и в большинстве случаев свежий цветок не будут украшать дополнительно без специальных пожеланий. Если вокруг бутона есть оборка из яркой фольги, или другие декорации, которые вы не заказывали, скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного в букете – его свежести», - предупреждают в Роспотребнадзоре.



Как сохранить свежесть букета



Лучший способ сохранить живые цветы – не оставлять их надолго без воды и сразу после покупки поставить их в вазу.



Исключите резкие перепады температур. Если букет приобретается в холодную погоду, не спешите вносить цветы в дом – оставьте их на несколько минут в тамбуре или в прихожей, где немного прохладнее. Также позаботьтесь о том, чтобы в дороге к месту назначения цветы были надёжно укрыты от ветра и возможных осадков.



Обработайте стебли перед тем, как поставить цветы в вазу. Как правило, при покупке цветов стебли подрежет продавец, но для того, чтобы букет получал необходимое количество влаги, лучше повторить эту процедуру еще раз. Для цветов с мягким, толстым стеблем предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Растения с жёстким, древовидным стеблем требуют также требуют обработки: стебель нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом.



Удалите нижние листья – как подсохшие, так и свежие. Под водой они легко подвержены гниению, которое испортит всё удовольствие от букета, создаст неприятный запах и станет средой для размножения гнилостных бактерий.



Для каждого цветка важны «правильные» соседи. Не стоит ставить в одну вазу: нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи – отличный способ превратить любой букет в «долгожителя». Щепотка сахара поможет дальше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик.



О правах потребителя при покупке растений (цветов, букетов)



Право предъявления продавцу требования о возврате стоимости покупки растения (цветов, букета) ненадлежащего качества возникает в силу закона о защите прав потребителей в каждом случае, когда соответствующая информация о товаре до потребителя не была доведена.



По общему правилу, продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.



- Так, информация продавца должна содержать сведения о потребительских свойствах товара (растения, букета), которые (в числе прочих) могут включать особенности, связанные как со сроками годности, так и с особенностями содержания растений, букетов (их хранения, транспортировки). В этой связи также следует иметь в виду, что к числу обязательной информации, которую, в свою очередь, должен предоставить продавец, отнесена информация о правилах и условиях эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг), - пояснили в ведомстве.



При этом в тех случаях, когда покупка цветов совершается дистанционно, продавец предоставляет потребителю полную и достоверную информацию, характеризующую предлагаемый товар, посредством её размещения в Интернете, и (или) в программе для электронных вычислительных машин, и (или) в средствах связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и др.), и (или) в каталогах, буклетах, проспектах, на фотографиях или в других информационных материалах.



Обязанность продавца признаётся исполненной также в случае предоставления потребителю информации с помощью электронных и иных технических средств.



Ухудшение качества товара по вине продавца и (или) курьера, направленного продавцом в рамках договора, заключенного с потребителем, может служить основанием для предъявления требования о расторжении договора и возврата стоимости как товара, так и стоимости его доставки в адрес покупателя.



Нет оснований для предъявления требований, если продавец своевременно информировал покупателя о тех или иных особенностях растения и действиях, которые нужно предпринять покупателю в целях сохранения его товарного вида, а потребитель их нарушил. Также потребитель не вправе предъявлять требование о возврате стоимости растения (букета) в случае выявления недостатка, о котором был информирован продавцом на этапе выбора букета.











