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Учение «Селенга» стартует в Монголии 20 сентября

Учение «Селенга» стартует в Монголии 20 сентября
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Военнослужащие ВВО примут участие в праздновании столетия ВС Монголии

Стали известны даты проведения совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2021». По словам начальника отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа, полковника Ивана Тараева, учение пройдёт с 20 сентября по 5 октября на одном из военных полигонов в Монголии. Всего в мероприятии запланировано участие до 1400 военнослужащих от Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии.

Кроме того, согласована тематика учения, порядок практических действий подразделений, организация питания и бытового обслуживания, а также мероприятия по недопущению распространения инфекционных заболеваний.

Напомним, что «Селенга» направлена на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран ликвидируют условные незаконные вооружённые формирования с применением различных тактических приёмов современного боя. В текущем году «Селенга» состоится на территории Монголии. В учении планируется задействовать подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии.

- В рамках празднования столетия образования Вооружённых сил Монголии запланировано участие военнослужащих Восточного военного округа в торжественных мероприятиях, - сообщает пресс-служба ВВО.
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