Военнослужащие ВВО примут участие в праздновании столетия ВС Монголии
Стали известны даты проведения совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2021». По словам начальника отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа, полковника Ивана Тараева, учение пройдёт с 20 сентября по 5 октября на одном из военных полигонов в Монголии. Всего в мероприятии запланировано участие до 1400 военнослужащих от Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии.
Кроме того, согласована тематика учения, порядок практических действий подразделений, организация питания и бытового обслуживания, а также мероприятия по недопущению распространения инфекционных заболеваний.
Напомним, что «Селенга» направлена на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран ликвидируют условные незаконные вооружённые формирования с применением различных тактических приёмов современного боя. В текущем году «Селенга» состоится на территории Монголии. В учении планируется задействовать подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии.
- В рамках празднования столетия образования Вооружённых сил Монголии запланировано участие военнослужащих Восточного военного округа в торжественных мероприятиях, - сообщает пресс-служба ВВО.
Учение «Селенга» стартует в Монголии 20 сентября
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования проводились среди смешанных пар
Яков Полянский принимал участие в боях в Восточной Пруссии
Пелагея Гуржаева проработала в санатории посёлка Молоковка почти до 80 лет
В регионе будут готовить спортсменов для сборных команд России
По новому маршруту поезд отправится из Бурятии уже с 1 сентября
Выставка Дашинимы Намдакова и Жигжита Баясхаланова откроется в ходе Восточного экономического форума
81-летняя жительница Поселья разбила редкой красоты цветник в одиночку
Волонтёры нужны в том числе для работы расчистки затопленных дворов
«Большая вода» влияет на работу паромных переправ
Двукратный чемпион Паралимпиады из Бурятии опубликовал лаконичный пост
Переводчик отмечает, чтобы язык оставался интересен, он должен отражать явления современной культуры
Благодаря операции удалось избежать ампутации
Участок зарос кустарниками
Селенга движется к опасной отметке
Ситуация в подтопленных двух посёлках и одном селе в Кяхтинском районе остаётся сложной