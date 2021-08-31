В Иркутске раздадут «Миллион на добрые дела»

Стартует приём заявок для участия в конкурсе социально значимых проектов



С 6 сентября по 1 октября в Иркутске будет проходить приём документов для участия в ежегодном конкурсе социально значимых проектов «Миллион на добрые дела». Заявки принимаются по проектам, которые были реализованы на территории города или для его жителей с 31 августа 2020 года по 31 августа 2021 года.



В конкурсе могут принять участие лица, достигшие возраста 18 лет, имеющие регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Иркутска. Заявители должны осуществлять социально значимую общественную деятельность, направленную на создание или улучшение условий жителей города. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Наследие города Иркутска», «Уютный город», «Добрые дела», «Иркутск для детей». По итогам конкурсная комиссия определяет 96 проектов победителей, по 24 проекта победителей в каждом административном округе города Иркутска. Приз – денежная премия: за первое место дадут 17500 рублей, за второе – 12000 рублей, за третье – 7000 рублей.



Напомним, что в конкурсе не смогут принять участие те проекты, которые занимали призовые места и получали финансовую поддержку за предыдущие (прошедшие) два года в других конкурсах, проводимых администрацией города Иркутск.



- Заявки на участие принимаются отделом реализации общественных инициатив администрации Иркутска по адресу: ул. Марата, 14, каб. 213 с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00), телефоны для справок: 52-04-14, 52-04-16, - сообщает пресс-служба МКУ «Город».



Возрастное ограничение 18+

