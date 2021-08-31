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Жительница Читы отметила 101-й день рождения

Жительница Читы отметила 101-й день рождения
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Читы
Пелагея Гуржаева проработала в санатории посёлка Молоковка почти до 80 лет

В Чите 101-й день рождения отметила старейшая жительница Ингодинского района Пелагея Степановна Гуржаева. Долгожительницу поздравили администрация района, работники санатория и представители общественности посёлка Молоковка.

Пелагея Степановна – труженица тыла, в годы войны работала разнорабочей в доме офицеров города Чита. Как вспоминает именинница, приходилось делать любую работу: и полы мыть, и белье стирать, и почту разносить, и раны перевязывать. После войны стала работать санитаркой в санатории посёлка Молоковка. После выхода на пенсию продолжала трудиться в родном санатории почти до 80 лет.

- Пелагея Степановна по сей день сохранила бодрость и ясность ума. Говорит, что она очень счастливый человек, потому что её всегда окружали добрые люди. А нам кажется, что секрет её долголетия – это и есть доброе и честное отношение к людям, – сообщает Елена Тачкина, заместитель главы администрации Ингодинского района.

Пелагее Степановне вручили цветы и подарки от администраций района и города, а также поздравительное письмо от губернатора Забайкальского края.
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