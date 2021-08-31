В Иркутской области с хозяина кусачей собаки взыскали моральный вред

Собака покусала детей



В посёлке Хужир в Иркутской области домашняя собака напала на детей и покусала их.



- В ходе проверки установлено, что владельцем собаки, проживающим в посёлке Хужир, нарушены правила содержания домашних животных, а именно, не приняты меры, направленные на обеспечение безопасности окружающих. В результате нападения собаки несовершеннолетние получили телесные повреждения, повлекшие причинение физических и нравственных страданий, - сообщили в областной прокуратуре.



Прокуратура направила в суд три иска о взыскании с владельца собаки средств в счёт компенсации морального вреда. Суд исковые заявления удовлетворил, с хозяина собаки взыскан моральный вред.

