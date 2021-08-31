Собака покусала детей
В посёлке Хужир в Иркутской области домашняя собака напала на детей и покусала их.
- В ходе проверки установлено, что владельцем собаки, проживающим в посёлке Хужир, нарушены правила содержания домашних животных, а именно, не приняты меры, направленные на обеспечение безопасности окружающих. В результате нападения собаки несовершеннолетние получили телесные повреждения, повлекшие причинение физических и нравственных страданий, - сообщили в областной прокуратуре.
Прокуратура направила в суд три иска о взыскании с владельца собаки средств в счёт компенсации морального вреда. Суд исковые заявления удовлетворил, с хозяина собаки взыскан моральный вред.
В Иркутской области с хозяина кусачей собаки взыскали моральный вред
Общество, Фото:
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