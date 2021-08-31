Ограниченная в родительских права жительница Бурятии намерена вернуть право воспитывать ребёнка
К уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратился общественник в интересах женщины из Баргузинского района. Женщина в декабре 2020 года была ограничена в родительских правах в отношении двухлетней дочери.
С момента вынесения судебного решения женщина изменила образ жизни, прошла лечение в республиканском наркологическом диспансере по программе «С чистого листа». Она трудоустроилась и желает заниматься воспитанием дочери самостоятельно. Однако у неё возникли трудности в составлении искового заявления для отмены ограничения в родительских правах.
- Я обратилась в орган опеки и попечительства Баргузинского района об оказании содействия в подготовке иска об отмене ограничения в родительских правах и о возвращении ребёнка. Необходимая помощь оказана, исковое заявление направлено в суд, - сообщила Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.
Впереди у женщины суд, где ей предстоит самостоятельно предоставить суду все положительные характеристики с места работы и жительства, доказать, что изменилось отношение к ребёнку.
Кроме письменных доказательств, в таких делах можно использовать свидетельские показания. Свидетели могут рассказать об изменении условий, обстоятельств, а также отношения к воспитанию ребёнка.
- При удовлетворении иска ребёнок будет возвращён матери. Ситуация на контроле до полного разрешения, - заключила Ганькина.
Бурятский омбудсмен помогает женщине вернуть дочь
Общество, Фото:
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