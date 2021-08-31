По Кругобайкальской железной дороге промаршировал «полк НКВД»

В Иркутской области реконструкторы совершили переход по территории Прибайкальского нацпарка



Удивление и даже лёгкий испуг пришлось испытать туристам и рабочим-путейцам в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области в минувшие выходные. Неожиданностью для тех, кто прогуливался или работал на Кругобайкальской железной дороге, стало появление солдат в форме и с вооружением времён Второй мировой войны. Увидеть подобное здесь было возможно почти 80 лет назад.



Объяснение происходящему дали в иркутском военно-историческом клубе «Сибирский стрелок».



- У Кругобайкальской железной дороги есть история — малоизвестная и героическая. Здесь несли службу по охране дороги бойцы 67 стрелкового полка НКВД СССР. Второй его батальон дислоцировался на станции Маритуй, и именно второй батальон стал костяком сформированного в январе 1942 года 272 стрелкового полка НКВД, в него так же вошли сотрудники НКВД Иркутска и Улан-Удэ. 272 стрелковый полк НКВД полностью полёг на улицах Сталинграда. Чекисты из Восточной Сибири вступили в бой 28 августа 1942 года, обороняли Мамаев курган, пожарное депо, вокзал Сталинград-1. Из полутора тысяч бойцов полка в живых осталось 220 человек. О подвиге сибиряков отлично помнят в Волгограде: именами героев названы несколько улиц, но почти не вспоминают здесь, на КБЖД, где эти ребята служили, мечтали, надеялись на будущее… 28 августа, в годовщину вступления чекистов в бой ВИК «Сибирский стрелок» прошёл по местам службы полка. До сих пор стоят наблюдательные пункты, стрелковые ячейки, огневые точки, – рассказали представители клуба.



Осмотр оставшейся военной инфраструктуры, фотофиксация состояния сооружений на 10-километровом отрезке КБЖД были в числе целей перехода. На одной из высот было поднято боевое знамя полка; члены клуба почтили память павших.



Участники перехода соблюдали серьёзные ограничения, чтобы максимально точно воспроизвести условия службы стрелкового полка: могли использовать только оригинальные или идентичные оригинальным одежду, предметы быта и вооружения. Кроме этого, реконструкторы были ограничены условиями из реального времени: пребывание на особо охраняемой природной территории обязывало их соблюдать запрет на рубку деревьев, снятие дёрна и выстрелы. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

