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В Иркутске завершился кубок России по кёрлингу

В Иркутске завершился кубок России по кёрлингу
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования проводились среди смешанных пар

В Иркутске в ледовом дворце «Байкал» 30 августа завершился кубок России по кёрлингу среди смешанных пар. В соревнованиях приняли участие 20 пар из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Иркутской, Новосибирской, Ярославской, Томской областей, Приморского и Красноярского краёв.

По регламенту на первом этапе команды сыграли в четырёх группах по пять команд в каждой по круговой системе. Две лучшие команды из каждой группы вышли в следующий этап соревнований. На втором этапе восемь команд сыграли по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, финальный матч и матч за третье место.

По итогам финальной игры со счётом 9:2 победу одержала команда «Санкт-Петербург 1» (Нкеирука Езех и Алексей Стукальский). Серебряным призёром стала петербургская команда «ШВСМ по ЗВС» (Анастасия Бабарыкина и Константин Манасевич). Бронзовые награды достались команде «Московская область 2» (Анастасия Мищенко и Алексей Тузов), которые со счётом 11:4 выиграли у команды «Санкт-Петербург 3».

– Мы отмечаем 30-летие кёрлинга в России. От имени федерации хочу отметить организаторов – гостеприимный Иркутск, Иркутскую область, ледовую арену «Байкал» и всю команду за проведение лучших Кубков России в этом сезоне, – заявил на награждении президент федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв.

Напомним, в ледовом дворце «Байкал» с 20 по 30 августа проводились кубки России по кёрлингу среди смешанных команд и смешанных пар. В кубке страны среди смешанных команд победила иркутская команда «Комсомолл 1», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
керлинг спорт Кубок России Иркутская область Иркутск

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