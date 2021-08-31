В Иркутской области туристы незаконно попали в заказник, спасаясь от медведя

Были составлены протоколы



Незапланированная встреча произошла в Тофаларском заказнике в на реке Малый Агул в Иркутской области. Двух туристов, без разрешения проникнувших на особо охраняемую природную территорию (ООПТ), заметил руководитель заказника Владимир Богатырь.



Мужчины расположились на берегу реки - отдохнуть и просушить одежду перед сплавом на самодельном катамаране.



- Общение с государственными инспекторами в их планы явно не входило: они понимали, что за водное нелегальное путешествие и разведение костров на особо охраняемой природной территории им может грозить административная ответственность. О том, что понимают свою вину, мужчины незамедлительно сообщили Владимиру Богатырю, которого узнали в лицо, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Как сообщил Владимир Богатырь, профилактическую беседу со встреченными туристами проводить не пришлось, так как они знали правила.



- Мужчины пояснили, что изначально в Тофаларский заказник не собирались, но из-за агрессивного медведя были вынуждены отклониться от изначального маршрута по реке Кан; оружия и рыболовных снастей у них не было. Протоколы составить всё же пришлось: таков порядок. Нарушители явно не ожидали, что я приглашу их приехать в следующем году в Тофаларский заказник на законных основаниях: стать волонтёрами! Предложение было принято с радостью. А сделал я его, исходя из своих наблюдений в процессе общения: по моему мнению, эти мужчины готовы к экологическому туризму со всеми его ограничениями. В Тофаларском заказнике случайных людей не бывает, к подбору кадров мы подходим скрупулёзно. Раз уж эти сплавщики любят и знают эти края, осознают и принимают роль человека в сохранении девственной природы, понимают порядок, установленный на ООПТ и готовы его соблюдать и поддерживать – пусть будут помощниками в своё удовольствие, - поделился руководитель Тофаларского заказника.

