Мероприятие соберёт профессиональных поэтов и заслуженных работников культуры
С 24 по 28 сентября в национальной библиотеке Бурятии и на побережье Байкала состоится первый международный экологический фестиваль поэзии, авторской песни и литературного перевода «Священный Байкал». Перед этим, с 10 по 12 сентября, организаторы фестиваля «Священный Байкал» примут участие в фестивале поэзии «Забайкальская осень» в Чите в качестве гостей.
Если «Забайкальская осень» позиционируется как фестиваль для молодых и начинающих стихотворцев, то «Священный Байкал» организуется, в основном, как фестиваль уже состоявшихся профессиональных поэтов, известных далеко за пределами своих регионов, членов Союзов писателей, заслуженных работников культуры, лауреатов поэтических конкурсов и обладателей литературных премий.
- Такой подход к отбору участников «Священного Байкала» обусловлен стимуляцией лучших творческих сил Кругобайкалья, России и мира к созданию высокохудожественных поэтических и музыкально-песенных произведений, пробуждающих экологическое сознание современников к проблемам экологии Байкала и его природной территории, - сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Участие молодых и начинающих стихотворцев в фестивале «Священный Байкал» горячо приветствуется, поскольку им будет полезно общение с мэтрами поэтического жанра.
Возрастное ограничение 16+
В Бурятии проведут фестиваль поэзии «Священный Байкал»
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