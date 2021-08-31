В Иркутске впервые провели внутриутробное переливание крови

Этот метод лечения является наиболее эффективным при лечении тяжёлых форм болезни плода



Сложную операцию по внутриутробному внутрисосудистому переливанию крови плоду впервые провели в Иркутском областном перинатальном центре. Об этом сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Иркутской областной больницы Наталья Протопопова.



Пациентка поступила в отделение патологии на 29 неделе беременности с диагнозом: резус-положительная конфликтная беременность, гемолитическая болезнь плода, анемическая форма. Врачи приняли решение о проведении внутриутробного внутрисосудистого переливания крови. Эта операция является наиболее эффективным методом лечения тяжёлых форм гемолитической болезни плода и новорождённого. Такой метод лечения позволяет пролонгировать беременность.



Врачи подготовили эритроцитарную массу, совместимую с матерью и плодом. Операцию провели успешно, женщина чувствует себя хорошо. По результатам диагностических исследований плод находится в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе областного минздрава.



- Мы рады, что в Иркутской области впервые проведена подобная операция, которая положила начало развитию фетальной медицины. В настоящее время специалисты областного перинатального центра готовятся к следующему шагу – внедрению лазерной коагуляции сосудов при многоплодной беременности, - отметил глава регионального министерства здравоохранения Яков Сандаков.

