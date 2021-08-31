Этот метод лечения является наиболее эффективным при лечении тяжёлых форм болезни плода
Сложную операцию по внутриутробному внутрисосудистому переливанию крови плоду впервые провели в Иркутском областном перинатальном центре. Об этом сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Иркутской областной больницы Наталья Протопопова.
Пациентка поступила в отделение патологии на 29 неделе беременности с диагнозом: резус-положительная конфликтная беременность, гемолитическая болезнь плода, анемическая форма. Врачи приняли решение о проведении внутриутробного внутрисосудистого переливания крови. Эта операция является наиболее эффективным методом лечения тяжёлых форм гемолитической болезни плода и новорождённого. Такой метод лечения позволяет пролонгировать беременность.
Врачи подготовили эритроцитарную массу, совместимую с матерью и плодом. Операцию провели успешно, женщина чувствует себя хорошо. По результатам диагностических исследований плод находится в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
- Мы рады, что в Иркутской области впервые проведена подобная операция, которая положила начало развитию фетальной медицины. В настоящее время специалисты областного перинатального центра готовятся к следующему шагу – внедрению лазерной коагуляции сосудов при многоплодной беременности, - отметил глава регионального министерства здравоохранения Яков Сандаков.
В Иркутске впервые провели внутриутробное переливание крови
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