Вода в реке Чикой вышла на пойму
В Селенгинском районе Бурятии временно приостановлена работа Усть-Чикойской паромной переправы, сообщили в республиканском министерстве транспорта.
Работа переправы приостановлена из-за высокого уровня воды в реке Чикой и подтоплением левобережного и правобережного причала. Вода вышла из русла в пойму. Произошедшее влияет на безопасность перевозки пассажиров и автотранспорта.
При снижении уровня воды в реке работа переправы будет восстановлена.
В Селенгинском районе Бурятии временно не работает паромная переправа
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