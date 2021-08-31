В Селенгинском районе Бурятии временно не работает паромная переправа

Вода в реке Чикой вышла на пойму



В Селенгинском районе Бурятии временно приостановлена работа Усть-Чикойской паромной переправы, сообщили в республиканском министерстве транспорта.



Работа переправы приостановлена из-за высокого уровня воды в реке Чикой и подтоплением левобережного и правобережного причала. Вода вышла из русла в пойму. Произошедшее влияет на безопасность перевозки пассажиров и автотранспорта.



При снижении уровня воды в реке работа переправы будет восстановлена.

