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В Улан-Удэ введена в эксплуатацию школа №40

В Улан-Удэ введена в эксплуатацию школа №40
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На объекте устранены замечания контролирующих органов

Накануне получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы №40, расположенной на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ. В настоящее время здание получает лицензирование на образовательную деятельность. Новое учебное заведение вместит в себя 450 учеников. Стоимость масштабного объекта составила порядка 600 млн рублей.

С момента сноса старого здания и возведения нового прошло меньше двух лет. На период строительства нового учреждения часть учащихся распределили по другим школам. В этом году ученики смогут продолжить учёбу уже в новом здании. Сейчас на объекте завершены строительные работы, устранены замечания, и всё готово к учебному процессу.

- В трёхэтажном здании, состоящем из трёх блоков расположено 23 кабинета. Все учебные классы, спортивный зал и библиотека оснащены современным оборудованием. Кроме этого в школе имеются лифты и подъёмники для маломобильных граждан. Таким образом новый объект образования соответствует всем нормам и стандартам, – заявил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

В свободное от уроков время ученики новой школы смогут посещать различные секции и кружки. Здесь есть спортивная площадка с футбольным полем, двумя гимнастическими площадками, беговыми дорожками, площадками для подвижных игр, а также предусмотрен питомник для изучения декоративных культур. Кроме этого, в новом учреждении предусмотрены таблички на кабинетах, которые оформлены на русском и бурятском языках, а также шрифтом Брайля.

Напомним, что сейчас в Улан-Удэ строятся две школы: самая большая школа на 1275 мест по улице Автотранспортная и новый корпус на 250 мест для школы №32. А в сентябре свои двери откроет ещё одно учреждение – новый корпус музыкально-гуманитарного лицея. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.
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