Леса в республике сейчас не горят
На утро 31 августа в Бурятии нет лесных пожаров. Возгораний в лесах не было и в прошедшие сутки, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне со спутника засекли термоточку (возможный лесной пожар) в труднодоступной местности в Северо-Байкальском районе. Для проверки данных был совершён облёт территории. В итоге информация о возгорании на границе Северо-Байкальского района и Иркутской области не подтвердилась.
В республике действует особый противопожарный режим.
По информации ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 31 августа в России действует 111 лесных пожаров на площади 239 321 га. В Якутии ситуация значительно улучшилась – сейчас там борются с огнём на площади 170 тысяч га. При этом 13 августа сообщалось, что пройденная огнём площадь лесных пожаров в Якутии превысила 7 млн га. В связи со стабилизацией обстановки накануне в Бурятию после длительной командировки из Якутии вернулся лесной спецназ.
В Бурятии не подтвердилась информация о лесном пожаре
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