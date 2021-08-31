Директора оштрафовали на три тысячи рублей
Как выяснила прокурорская проверка, в одном из аптечных учреждений города Северобайкальск отсутствовал минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Также выявлено, что медицинские изделия с истекшим сроком годности, подлежащие изъятию из обращения и размещению в специально выделенную и обозначенную карантинную зону, хранились вместе с другими лекарственными препаратами, подлежащими использованию.
После прокурорского вмешательства руководство фармакологического учреждения устранило нарушения.
Директора организации оштрафовали на три тысячи рублей.
Постановление суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
На севере Бурятии в аптеке просроченные лекарства хранили с годными
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