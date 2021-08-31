Должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч
Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Еравнинского района Бурятии нарушила закон о контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Установлено, что в сентябре 2019 комитетом по инфраструктуре районной администрации был заключён муниципальный контракт с акционерным обществом на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство водовода селе «Сосновоозёрское».
В нарушение действующего закона сторонами в отсутствие достаточных оснований внесены изменения в существенные условия контракта и продлены сроки выполнения работ.
В отношении председателя комитета по инфраструктуре администрации района возбуждено административное дело за изменение условий контракта.
Должностному лицу назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
Постановление в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В райадминистрации в Бурятии незаконно изменили условия контракта
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