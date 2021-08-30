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Бурятия присоединится к проекту «Дальний Восток: события немирной жизни»

Бурятия присоединится к проекту «Дальний Восток: события немирной жизни»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В его рамках пройдут познавательные экскурсии

В Бурятии пройдут мероприятия проекта «Дальний Восток. События немирной жизни».

- Мероприятия проекта проводятся с целью сохранения исторической памяти о военном и трудовом подвиге народа, событиях Великой Отечественной войны, а также других войн и конфликтов, затронувших регионы Дальнего Востока, патриотического воспитания молодёжи на основе ключевых событий военной истории, а также недопущения фальсификации истории и признании важной роли и вклада жителей Дальнего Востока в победу во Второй мировой войне, - сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

В рамках проекта для волонтёров и жителей города пройдут познавательные экскурсии. Первая экскурсия состоится 29 августа в 14:00 совместно с музеем истории города Улан-Удэ. Вторая экскурсия состоится 31 августа в 14:00 в комнате-музее совета ветеранов «Авиастроитель» АО «УУАЗ». Комната-музей была открыта в 2015 году к 70-летию Победы. Его посещают школьники посёлка Загорск, воспитанники подростковых клубов, центра «Эдельвейс», студенты ссузов.

Сотрудники музея познакомят жителей города с экспозицией, посвящённой участникам и ветеранам Великой Отечественной, детям войны.

Возрастное ограничение 12+
Бурятия экскурсия Великая Отечественная история волонтеры музей

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