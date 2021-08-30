Медик отработал четыре года из оговоренных пяти
Бичурский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску минздрава Бурятии к «земскому доктору» о взыскании части единовременной компенсационной выплаты и неустойки.
Между врачом и Бичурской центральной районной больницей в 2017 году был заключен трудовой договор по программе «Земский доктор». Специалисту была перечислена единовременная выплата в миллион рублей, а врач обязался отработать пять лет.
Также договором установлено право минздрава республики требовать возврата работником части выплаты в случае прекращения трудового договора с учреждением до истечения пятилетнего срока.
Договор был расторгнут мужчиной в 2021 году по собственному желанию.
Исковые требования министерства удовлетворены в полном объёме.
Решение не вступило в законную силу, сообщили в суде.
«Земский доктор» вернёт часть от миллиона в Бурятии
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