«Земский доктор» вернёт часть от миллиона в Бурятии

Медик отработал четыре года из оговоренных пяти



Бичурский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску минздрава Бурятии к «земскому доктору» о взыскании части единовременной компенсационной выплаты и неустойки.



Между врачом и Бичурской центральной районной больницей в 2017 году был заключен трудовой договор по программе «Земский доктор». Специалисту была перечислена единовременная выплата в миллион рублей, а врач обязался отработать пять лет.



Также договором установлено право минздрава республики требовать возврата работником части выплаты в случае прекращения трудового договора с учреждением до истечения пятилетнего срока.



Договор был расторгнут мужчиной в 2021 году по собственному желанию.



Исковые требования министерства удовлетворены в полном объёме.



Решение не вступило в законную силу, сообщили в суде.







