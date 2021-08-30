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«Земский доктор» вернёт часть от миллиона в Бурятии

«Земский доктор» вернёт часть от миллиона в Бурятии
Общество,  Фото:pexels.com
Медик отработал четыре года из оговоренных пяти

Бичурский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску минздрава Бурятии к «земскому доктору» о взыскании части единовременной компенсационной выплаты и неустойки.

Между врачом и Бичурской центральной районной больницей в 2017 году был заключен трудовой договор по программе «Земский доктор». Специалисту была перечислена единовременная выплата в миллион рублей, а врач обязался отработать пять лет.

Также договором установлено право минздрава республики требовать возврата работником части выплаты в случае прекращения трудового договора с учреждением до истечения пятилетнего срока.

Договор был расторгнут мужчиной в 2021 году по собственному желанию.

Исковые требования министерства удовлетворены в полном объёме.

Решение не вступило в законную силу, сообщили в суде.



врачи

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