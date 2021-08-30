1 сентября ученики смогут бесплатно посетить выставки
В День знаний, 1 сентября, забайкальские школьники с 1-го по 10 класс могут посетить музеи Читы бесплатно.
Музейно-выставочный центр приглашает юных гостей, а также их родителей, дедушек и бабушек посетить бесплатные экскурсии по выставкам учреждения. На экскурсии можно записаться по телефону и посетить экспозиции в определённое время.
День открытых дверей для школьников пройдёт в Забайкальском краевом краеведческом музее имени А.К. Кузнецова и в музее декабристов. Ученики смогут бесплатно посетить постоянные экспозиции учреждений, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Возрастное ограничение 6+
В Чите музеи устроят школьникам день открытых дверей
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