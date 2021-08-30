Первый фестиваль резчиков по дереву прошёл в Агинском Бурятском округе
Лучшие мастера декоративно-прикладного искусства Бурятии, Хакасии и Забайкалья показали свои таланты на фестивале резчиков по дереву. Он прошёл в парке Алханай по инициативе семьи агинских художников – Аюра и Болота Дондоковых.
В течение пяти дней скульпторы создавали огромные фигуры на буддийскую тематику. Каждое дерево весило 150 килограммов, его диаметр достигал 90 сантиментов.
- Для региона наш фестиваль – новинка, поэтому участников было немного, всего шесть человек. Однако все они именитые художники, призёры самых разных региональных и международных фестивалей. Двое участников успели изготовить по две скульптуры, и на суд жюри мастера представили восемь работ», – рассказала ведущий специалист ЦИПП Забайкалья Светлана Стафеева.
Победу на фестивале одержал мастер из Бурятии Александр Будаев. Второе место занял резчик из Забайкальского края Будажап Жигжитов, третье - гость из Хакасии Виталий Кызласов.
- Скульптуры останутся на территории нацпарка. Они уже стали магнитом для туристов. Каждый спешит сделать фото, – добавила Светлана Стафеева.
Фестиваль резчиков по дереву в Забайкалье станет ежегодным, сообщает пресс-служба министерства экономического развития края.
Резчик из Бурятии победил на фестивале в Забайкалье
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