Резчик из Бурятии победил на фестивале в Забайкалье

Общество, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края

Первый фестиваль резчиков по дереву прошёл в Агинском Бурятском округе



Лучшие мастера декоративно-прикладного искусства Бурятии, Хакасии и Забайкалья показали свои таланты на фестивале резчиков по дереву. Он прошёл в парке Алханай по инициативе семьи агинских художников – Аюра и Болота Дондоковых.



В течение пяти дней скульпторы создавали огромные фигуры на буддийскую тематику. Каждое дерево весило 150 килограммов, его диаметр достигал 90 сантиментов.



- Для региона наш фестиваль – новинка, поэтому участников было немного, всего шесть человек. Однако все они именитые художники, призёры самых разных региональных и международных фестивалей. Двое участников успели изготовить по две скульптуры, и на суд жюри мастера представили восемь работ», – рассказала ведущий специалист ЦИПП Забайкалья Светлана Стафеева.



Победу на фестивале одержал мастер из Бурятии Александр Будаев. Второе место занял резчик из Забайкальского края Будажап Жигжитов, третье - гость из Хакасии Виталий Кызласов.



- Скульптуры останутся на территории нацпарка. Они уже стали магнитом для туристов. Каждый спешит сделать фото, – добавила Светлана Стафеева.



Фестиваль резчиков по дереву в Забайкалье станет ежегодным, сообщает пресс-служба министерства экономического развития края.

