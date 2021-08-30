В Бурятии проведут акцию «#проБайкалчитай»

Участники запишут на видео сказку о Байкале



13 сентября в Бурятии будет дан старт ежегодной межрегиональной экологической акции «#проБайкалчитай». Тема акции – «Легенды и предания Байкала».



- Цель акции – воспитание бережного отношения у подрастающего поколения к природе Байкала, через знакомство с самобытным сибирским фольклором народов, населяющих берега Байкала, и современными авторами; знакомство и популяризация творчества народов, заселяющих берега Байкала: легенды, предания, волшебные сказки, привлечение к чтению детей и молодёжи, - сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.



К участию в акции приглашаются все желающие. Для того чтобы стать участником необходимо:

1. Найти самим или выбрать из предложенного списка книг миф, легенду, сказку про Байкал.

2. Записать на видео чтение небольшого отрывка из выбранного произведения.

3. Разместить видео в социальных сетях («ВКонтакте», Инстаграм) с пометкой #проБайкалчитай.

4. Если у участников нет возможности выложить своё видео самостоятельно, то его можно отправить на электронную почту info@baikalib.ru. Его разместят на странице «ВКонтакте» детско-юношеской библиотеки.



Возрастное ограничение 12+

