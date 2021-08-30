Участники запишут на видео сказку о Байкале
13 сентября в Бурятии будет дан старт ежегодной межрегиональной экологической акции «#проБайкалчитай». Тема акции – «Легенды и предания Байкала».
- Цель акции – воспитание бережного отношения у подрастающего поколения к природе Байкала, через знакомство с самобытным сибирским фольклором народов, населяющих берега Байкала, и современными авторами; знакомство и популяризация творчества народов, заселяющих берега Байкала: легенды, предания, волшебные сказки, привлечение к чтению детей и молодёжи, - сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.
К участию в акции приглашаются все желающие. Для того чтобы стать участником необходимо:
1. Найти самим или выбрать из предложенного списка книг миф, легенду, сказку про Байкал.
2. Записать на видео чтение небольшого отрывка из выбранного произведения.
3. Разместить видео в социальных сетях («ВКонтакте», Инстаграм) с пометкой #проБайкалчитай.
4. Если у участников нет возможности выложить своё видео самостоятельно, то его можно отправить на электронную почту info@baikalib.ru. Его разместят на странице «ВКонтакте» детско-юношеской библиотеки.
Возрастное ограничение 12+
В Бурятии проведут акцию «#проБайкалчитай»
Общество, Фото:
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