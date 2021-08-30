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Росгвардейцы Бурятии помогли детям собраться в школу

Росгвардейцы Бурятии помогли детям собраться в школу
Общество,  Фото:пресс-служба Росгвардии по Бурятии
Помощь получили дети из нуждающихся семей

Ко Дню знаний личный состав управления Росгвардии Бурятии поддержал ежегодную акцию «Помоги собраться в школу».

Перед началом нового учебного года помощь в рамках акции получили дети из нуждающихся и многодетных семей.

Сотрудники районных подразделений вневедомственной охраны Росгвардии приобрели для детей одежду, школьные ранцы и канцелярские принадлежности.

Также в подразделениях территориального управления Росгвардии поздравили будущих первоклассников – детей сотрудников. Всего в новом учебном году в первый класс пойдут более 50 детей росгвардейцев Бурятии.
Росгвардия дети

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