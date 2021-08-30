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В Улан-Удэ наградили 29 педагогических работников

В Улан-Удэ наградили 29 педагогических работников
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Завершилась городская педагогическая конференция

В столице Бурятии завершилась городская августовская конференция педагогических работников. В заключительной части прошло награждение государственными и ведомственными наградами Российской Федерации и республики педагогов Улан-Удэ.

Как сообщает пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ, почётными грамотами, знаками отличия, нагрудными знаками были отмечены 29 педагогов и руководителей образовательных учреждений. Почётное звание «Заслуженный учитель Республики Бурятия» получили четыре педагога, «Заслуженный работник образования Республики Бурятия» – три педагога.

Символом «Успеха года» – стелой «Гэсэр» награждены:
- ГДДЮТ – за победу в конкурсе молодёжных видеороликов «Первый кадр»;
- СОШ №44 - в номинации «Ландшафт года» к 355-летию Улан-Удэ;
- СОШ №54 – в номинации «Театр года»;
- ДОУ №96 – в номинации «Открытые сердца»;
- Российская гимназия №59 – «Лидер столичного образования».

Лучшими муниципальными инновационными площадками стали:
- ДОУ «Детский сад № 16 «Родничок»;
- МБУ ДО «Станция юных техников»;
- СОШ №56.
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