В Улан-Удэ наградили 29 педагогических работников

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Завершилась городская педагогическая конференция



В столице Бурятии завершилась городская августовская конференция педагогических работников. В заключительной части прошло награждение государственными и ведомственными наградами Российской Федерации и республики педагогов Улан-Удэ.



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ, почётными грамотами, знаками отличия, нагрудными знаками были отмечены 29 педагогов и руководителей образовательных учреждений. Почётное звание «Заслуженный учитель Республики Бурятия» получили четыре педагога, «Заслуженный работник образования Республики Бурятия» – три педагога.



Символом «Успеха года» – стелой «Гэсэр» награждены:

- ГДДЮТ – за победу в конкурсе молодёжных видеороликов «Первый кадр»;

- СОШ №44 - в номинации «Ландшафт года» к 355-летию Улан-Удэ;

- СОШ №54 – в номинации «Театр года»;

- ДОУ №96 – в номинации «Открытые сердца»;

- Российская гимназия №59 – «Лидер столичного образования».



Лучшими муниципальными инновационными площадками стали:

- ДОУ «Детский сад № 16 «Родничок»;

- МБУ ДО «Станция юных техников»;

- СОШ №56.

