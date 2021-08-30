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Иркутские легкоатлеты завоевали медали чемпионата мира

Иркутские легкоатлеты завоевали медали чемпионата мира
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Соревнования по спорту глухих проходили в Польше

Спортсмены Иркутской области выиграли ещё две бронзовые медали на чемпионате мира по лёгкой атлетике по спорту глухих. Соревнования проходили с 23 по 28 августа в Люблине в Польше.

Среди женщин Екатерина Никифорова заняла третье место в прыжках в длину с результатом 5 метров 63 сантиметра. Среди мужчин в беге на 110 метров с барьерами бронзовым призёром стал Максим Куликов с результатом 15,23 секунды.

Таким образом, спортсмены Иркутской области на чемпионате мира в Польше завоевали четыре медали. Напомним, также в прыжках с шестом с результатом 3 метра 40 сантиметров победу одержала Екатерина Никифорова. Третье место с результатом 3 метра 20 сантиметров заняла Мария Нечаева.

Екатерина Никифорова и Максим Куликов тренируются в областной школе высшего спортивного мастерства у заслуженных тренеров России Сергея Ананьева и Ирины Беловой. Мария Нечаева занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец» у тренеров Юрия Диденко и Сергея Порохина. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
легкая атлетика чемпионат мира Иркутская область спорт

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