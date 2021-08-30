Подарки получили будущие первоклассники
Сотрудники исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске посетили Селенгинский центр социальной помощи семье и детям в преддверии 1 сентября.
- Они поздравили ребятишек с наступающим Днём знаний, пожелали будущим первоклассникам быть послушными и прилежными учениками, а также достичь высоких результатов в спорте и творчестве. Также сотрудники передали для воспитанников центра школьные принадлежности и спортивный инвентарь, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Уже несколько лет сотрудники исправительной колонии №1 поздравляют детей из этого соцучреждения с различными праздниками и оказывают помощь центру.
В Бурятии сотрудники колонии сделали подарки детям к 1 сентября
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Подарки получили будущие первоклассники
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