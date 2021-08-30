Девушка не торопилась уплачивать долг
В Бурятии судебные приставы взыскали с 23-летней девушки административный штраф в размере 30 тысяч за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
- В производство отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов поступил исполнительный документ о взыскании с 23-летней гражданки административного штрафа по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Должница, уведомленная надлежащим образом о возбуждении исполнительного производства, не торопилась уплатить задолженность. В связи с этим судебный пристав-исполнитель предпринял меры принудительно характера, - сообщили в УФССП по Бурятии.
Пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля, принадлежащего правонарушительнице. Только данная мера заставила автовладелицу полностью погасить долг.
На сегодняшний день административный штраф в размере 30 тысяч рублей взыскан в полном объёме.
В ведомстве отмечают: с начала текущего года судебные приставы Бурятии взыскали свыше 36 миллионов рублей с водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.
С 23-летней жительницы Бурятии взыскали штраф за пьяную езду
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