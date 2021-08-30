Победителя наградят денежным призом в размере 10 тысяч рублей
В Бурятии объявлен II республиканский конкурс юмористических видеороликов на бурятском языке «Энеэлдэе!». В конкурсе могут принять участие все желающие, владеющие бурятским языком. Победитель конкурса получит денежный приз в размере 10 тысяч рублей.
Конкурсные работы принимаются по трём направлениям. В номинации «Энеэлдэе!» участники снимают юмористические ролики на свободную тему; «Зар тунхагай эзэн» – рекламу традиционных бурятских игр, блюд, костюмов, продвижение бурятского языка, радио, телевидения, газеты, продукции местных товаропроизводителей; «Хүхюү дубляж» – юмористическое озвучивание на бурятском языке фрагментов из популярных фильмов, песен.
По условиям конкурса лауреатов и призёров определит жюри, обладателя приза зрительских симпатий выберут пользователи социальной сети. Награждение победителей и показ лучших видеороликов состоится на праздничном концерте в День бурятского языка в октябре этого года.
Победителями первого конкурса стали артисты Кыренского народного театра Тункинского района с видеороликом «Жолоошон ба инспектор». Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
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Объявлен конкурс юмористических видео на бурятском языке
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