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В Забайкалье развернётся фестиваль танца

В Забайкалье развернётся фестиваль танца
Общество,  Фото:pixabay.com
«Manula Dance Fest» пройдёт в Чите впервые

Стартовал приём заявок на участие в первом Забайкальском фестивале танца «Manula Dance Fest». Проект будет проходить в Чите впервые и объединит на своей площадке танцовщиков современных и уличных направлений из разных регионов страны, а также известных гостей – участников шоу-проекта «Танцы».

По словам организаторов, это танцевальное мероприятие нового, современного формата и масштаба. Фестиваль состоится в Чите с 24 по 26 сентября. В нем могут принять участие все желающие молодые люди в возрасте от 10 до 35 лет. Это могут быть сольные исполнители, а также танцевальные коллективы, дуэты, трио.

- Благодаря реализации фестиваля молодые люди могут найти единомышленников, открыть в себе новые таланты, отточить навыки в творчестве, проявить себя на профессиональной некоммерческой площадке и получить возможность дальнейшего продвижения, – рассказали координаторы проекта.

Хэдлайнерами фестиваля станут танцовщик, хореограф, лауреат международных и всероссийских конкурсов хореографического искусства, участник шоу «Танцы на ТНТ» Дмитрий Богаченко, титулованный танцор и хореограф Алексей Симба, танцовщик, хореограф, победитель последнего сезона шоу «Танцы на ТНТ» Алексей Мечетный и преподаватель отделения современного танца Московского губернского колледжа искусств, хореограф шоу «Танцы на ТНТ» Светлана Лутошкина.

В ходе фестиваля 24 сентября конкурсанты станут участниками баттлов и мастер-классов от приглашённых хореографов. 25 сентября состоится командный танцевальный поединок «BestDanceShow».

26 сентября пройдёт очередная серия мастер-классов от известных наставников. Завершится фестиваль «Manula Dance Fest» гала-концертом и награждением победителей и призёров.

Заявки на участие принимаются по электронной почте: ManulaDanceFest75@mail.ru. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+
фестиваль танцы Забайкальский край Чита

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