В Иркутской области наградили лучшие семейные усадьбы

Лауреатов конкурса выбрали в трёх номинациях



В Иркутской области прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучшая семейная усадьба». В этом году в конкурсе приняли участие 57 многодетных семей со всей области, 26 семей стали номинантами. По фотоматериалам, предоставленным к конкурсу, жюри оценивало внешний вид дома, наличие водоёмов и клумб, озеленение придомовой территории, уход за домашними животными, занятие членов семьи ремёслами. Лауреатов выбирали в трёх номинациях.



Первое место в номинации «Лучшая сельская усадьба» заняла семья Атутовых из посёлка Новонукутский Нукутского района. Пётр Владимирович и Светлана Александровна воспитывают пятерых детей. За победу в конкурсе они получили 250 тысяч рублей. Второе место и 200 тысяч рублей жюри присудило семье Ворожцовых из села Рысево Черемховского района. Олег Михайлович и Наталья Николаевна вырастили и воспитали шестерых детей, в настоящее время воспитывают семерых приёмных детей. Семья Шатаевых из села Енисей Осинского района заняла третье место, им вручили 150 тысяч рублей. Иван Николаевич и Мария Олеговна воспитывают пятерых детей.



Лидерами номинации «Лучшая городская усадьба» стала семья Кубата из Слюдянки. Андрей Александрович и Лина Сергеевна воспитывают семерых детей. За победу в конкурсе они получили 250 тысяч рублей. Семья Хвалынской Ирины Семеновны из Бодайбинского района заняла второе место в этой номинации, им вручили 150 тысяч рублей. Воспитав своих детей, в 2008 году Ирина Семёновна впервые стала мамой для приёмного ребёнка, сегодня она воспитывает семерых. Семье Умеровых из Черемхово присудили третье место и 100 тысяч рублей. Супруги вырастили двоих детей, сегодня у Владимира Михайловича и Ирины Алексеевны девять приёмных ребят.



Первое место в номинации «Лучшая садовая усадьба» заняла семья Половцевой Елены Геннадьевны из Ангарска. Елена Геннадьевна воспитывает пятерых приёмных детей. Приз за победу в конкурсе составил 150 тысяч рублей. Второе место в номинации также у семьи из Ангарска. Козловы Александр Николаевич и Татьяна Константиновна воспитывают пятерых детей. Семье вручили 120 тысяч рублей. Тихонов Игорь Дмитриевич и Плахтий Любовь Ивановна из Иркутска заняли третье место в номинации «Лучшая садовая усадьба». Супруги воспитывают пятерых дочерей, трое из них родились в один день. Семье вручили 80 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

