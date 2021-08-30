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Легкоатлет из Иркутской области стал призёром Паралимпиады

Легкоатлет из Иркутской области стал призёром Паралимпиады
Общество,  Фото:скриншот
Роман Тарасов выиграл «бронзу» в беге на 100 метров

Уроженец города Саянск Иркутской области, мастер спорта международного класса Роман Тарасов завоевал бронзовую медаль на XVI Паралимпийских летних играх, которые с 24 августа по 5 сентября проходят в Токио в Японии. Спортсмен участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике по спорту слепых.

Роман Тарасов стал третьим в беге на 100 метров с результатом 10,88 секунды. Победу завоевал норвежец Салум Агеза Кашафали (10,43), «серебро» – у американца Ноа Малон (10,66).

3 сентября иркутский спортсмен примет участие в комбинированной эстафете 4х100 метров.

Роман Тарасов тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у заслуженного тренера России Александра Сапунова. Спортсмен начал заниматься в 2009 году в спортивной школе города Саянска. В паралимпийской сборной команде России он с 2019 года. Роман является бронзовым призёром чемпионата мира, победителем и серебряным призёром чемпионата Европы, многократным чемпионом России по лёгкой атлетике по спорту слепых.

На XVI Паралимпийских играх разыгрывается 539 комплектов медалей в 22 видах спорта. Российские паралимпийцы завоевали 203 лицензии, они выступают в 19 видах спорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутская область легкая атлетика Паралимпийские игры спорт

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