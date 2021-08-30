Роман Тарасов выиграл «бронзу» в беге на 100 метров
Уроженец города Саянск Иркутской области, мастер спорта международного класса Роман Тарасов завоевал бронзовую медаль на XVI Паралимпийских летних играх, которые с 24 августа по 5 сентября проходят в Токио в Японии. Спортсмен участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике по спорту слепых.
Роман Тарасов стал третьим в беге на 100 метров с результатом 10,88 секунды. Победу завоевал норвежец Салум Агеза Кашафали (10,43), «серебро» – у американца Ноа Малон (10,66).
3 сентября иркутский спортсмен примет участие в комбинированной эстафете 4х100 метров.
Роман Тарасов тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у заслуженного тренера России Александра Сапунова. Спортсмен начал заниматься в 2009 году в спортивной школе города Саянска. В паралимпийской сборной команде России он с 2019 года. Роман является бронзовым призёром чемпионата мира, победителем и серебряным призёром чемпионата Европы, многократным чемпионом России по лёгкой атлетике по спорту слепых.
На XVI Паралимпийских играх разыгрывается 539 комплектов медалей в 22 видах спорта. Российские паралимпийцы завоевали 203 лицензии, они выступают в 19 видах спорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Легкоатлет из Иркутской области стал призёром Паралимпиады
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
1 сентября ученики смогут бесплатно посетить выставки
Лауреатов конкурса выбрали в трёх номинациях
На территории строящегося собора в Улан-Удэ прошло водоосвящение и молебное пение
Первый фестиваль резчиков по дереву прошёл в Агинском Бурятском округе
Роман Тарасов выиграл «бронзу» в беге на 100 метров
Новые светильники ярче и потребляют в разы меньше электроэнергии
До 2026 года в колониях Улан-Удэ запланированы две стройки
Груши, яблони и рябины поспели на улицах города
В турнире приняли участие более 200 спортсменов из 23 регионов
Суточный прирост больных составил менее двухсот человек
Теперь оказывать помощь жителям района будет легче
Автомобиль провалился в промоину
Осень в республике начнётся с дождей и гроз
Кобыла вернулась к своему детёнышу
Шустрого мишку никак не могут поймать