Легкоатлет из Иркутской области стал призёром Паралимпиады

Роман Тарасов выиграл «бронзу» в беге на 100 метров



Уроженец города Саянск Иркутской области, мастер спорта международного класса Роман Тарасов завоевал бронзовую медаль на XVI Паралимпийских летних играх, которые с 24 августа по 5 сентября проходят в Токио в Японии. Спортсмен участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике по спорту слепых.



Роман Тарасов стал третьим в беге на 100 метров с результатом 10,88 секунды. Победу завоевал норвежец Салум Агеза Кашафали (10,43), «серебро» – у американца Ноа Малон (10,66).



3 сентября иркутский спортсмен примет участие в комбинированной эстафете 4х100 метров.



Роман Тарасов тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у заслуженного тренера России Александра Сапунова. Спортсмен начал заниматься в 2009 году в спортивной школе города Саянска. В паралимпийской сборной команде России он с 2019 года. Роман является бронзовым призёром чемпионата мира, победителем и серебряным призёром чемпионата Европы, многократным чемпионом России по лёгкой атлетике по спорту слепых.



На XVI Паралимпийских играх разыгрывается 539 комплектов медалей в 22 видах спорта. Российские паралимпийцы завоевали 203 лицензии, они выступают в 19 видах спорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

