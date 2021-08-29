Местами ожидаются грозы
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 29 августа, днём по юго-западу и югу республики местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы.
Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём +23,+28, местами +16,+21.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +25,+27.
Последнее воскресенье лета в Бурятии порадует хорошей погодой
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