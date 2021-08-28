 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 августа

27 августа

Популярное

В Бурятии не подтвердилась информация о лесном пожаре

В Бурятии не подтвердилась информация о лесном пожаре
Общество, 
Леса в республике сейчас не горят

В Бурятии на данный момент нет лесных пожаров.

- За прошедшие сутки в лесах республики лесных пожаров не обнаружено, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне поступило сообщение о выбросе дыма на границе Кяхтинского и Бичурского лесничеств. На место отправились 30 сотрудников лесной охраны. Пожара там, как выяснилось, нет.

- Информация о возгорании на границе Кяхтинского и Бичурского района не подтвердилась, - сообщили в агентстве лесного хозяйства.

В республике по-прежнему действует особый противопожарный режим.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 28 августа в России действует 127 лесных пожаров на площади 310 578 га. В Якутии тушат пожары на площади 241 тыс га. На втором месте Иркутская область, где борются с 11 пожарами на площади 35 тысяч га. 
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отремонтировали обветшавший дом культуры
В Бурятии отремонтировали обветшавший дом культуры
Общество, 28.08.2021
Сегодня в Холтосоне живёт около 500 человек
В сентябре в Бурятии сыграют в «Этигэловские игры»
В сентябре в Бурятии сыграют в «Этигэловские игры»
Общество, 27.08.2021
Победителей определят в бурятской борьбе, стрельбе из лука и конных скачках
В Забайкалье проходит кубок по пляжному волейболу
В Забайкалье проходит кубок по пляжному волейболу
Общество, 27.08.2021
В соревнованиях принимают участие команды из 6 районов края и Читы
В Иркутской области вручат премии творческим работникам
В Иркутской области вручат премии творческим работникам
Общество, 27.08.2021
Объявлен конкурс достижений в области культуры и искусства
В Бурятии проведут фестиваль театров кукол «Путь кочевника»
В Бурятии проведут фестиваль театров кукол «Путь кочевника»
Общество, 27.08.2021
К юбилейному сезону коллектив театра «Ульгэр» готовит множество мероприятий
Чита примет чемпионат по спортивному ориентированию
Чита примет чемпионат по спортивному ориентированию
Общество, 27.08.2021
Соревнования посвящены памяти Владимира Кривоносова
В Иркутске состоятся «Народные игры от бабра»
В Иркутске состоятся «Народные игры от бабра»
Общество, 27.08.2021
Принять участие могут только жители города
Особый ребёнок из Бурятии стал лауреатом фестиваля Никаса Сафронова
Особый ребёнок из Бурятии стал лауреатом фестиваля Никаса Сафронова
Общество, 27.08.2021
Юный талант отличился в номинации «Декоративно-прикладное творчество. Смешанная техника»
В районах Бурятии высаживается «Десант здоровья»
В районах Бурятии высаживается «Десант здоровья»
Общество, 27.08.2021
Следующей остановкой акции станет Иволгинский район
5 городов Иркутской области победили в конкурсе благоустройства
5 городов Иркутской области победили в конкурсе благоустройства
Общество, 27.08.2021
Лучшую комфортную городскую среду создадут в Алзамае, Свирске, Усть-Куте, Шелехове и Усть-Илимске
В Улан-Удэ стартовала акция «Книговорот»
В Улан-Удэ стартовала акция «Книговорот»
Общество, 27.08.2021
Принять участие в ней можно с 27 августа по 2 сентября
В Иркутске разыгрывают очередной кубок России по кёрлингу
В Иркутске разыгрывают очередной кубок России по кёрлингу
Общество, 27.08.2021
Соревнования проводятся среди смешанных пар
Лучник Бурятии выступит на Паралимпиаде в смешанной команде
Лучник Бурятии выступит на Паралимпиаде в смешанной команде
Общество, 27.08.2021
Пару Баиру Шигаеву составит представительница Якутии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^