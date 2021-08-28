Леса в республике сейчас не горят
В Бурятии на данный момент нет лесных пожаров.
- За прошедшие сутки в лесах республики лесных пожаров не обнаружено, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне поступило сообщение о выбросе дыма на границе Кяхтинского и Бичурского лесничеств. На место отправились 30 сотрудников лесной охраны. Пожара там, как выяснилось, нет.
- Информация о возгорании на границе Кяхтинского и Бичурского района не подтвердилась, - сообщили в агентстве лесного хозяйства.
В республике по-прежнему действует особый противопожарный режим.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 28 августа в России действует 127 лесных пожаров на площади 310 578 га. В Якутии тушат пожары на площади 241 тыс га. На втором месте Иркутская область, где борются с 11 пожарами на площади 35 тысяч га.
В Бурятии не подтвердилась информация о лесном пожаре
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