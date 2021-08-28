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В Бурятии отремонтировали обветшавший дом культуры

В Бурятии отремонтировали обветшавший дом культуры
Общество,  Фото:минкультуры Бурятии
Сегодня в Холтосоне живёт около 500 человек

27 августа в селе Холтосон Закаменского района Бурятии после капитального ремонта открылся дом культуры. Ремонт здания был проведён в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На строительные работы было выделено 12 млн. 749 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.

Основание Холтосонского дома культуры в 30-х годах непосредственно связано с Джидинским вольфрамо-молибденовым комбинатом, на строительство которого приехали рабочие со всех уголков Советского Союза. Строили они и рудник «Холтосон», и сам одноимённый шахтёрский посёлок, в частности, двухэтажные жилые дома, каменную школу и т. д. Здесь добывался вольфрам и молибден для Джидинского комбината.

С началом Великой Отечественной войны в Закаменский район были принудительно переселены немцы из Поволжья. Основным местом их расселения стали посёлки Баянгол и Холтосон, где они работали на лесоповале и других тяжёлых работах.

В послевоенные годы посёлок Холтосон продолжал успешно развиваться, было построено много зданий жилого и социального сектора. Тогда в 1953 году было открыто монументальное здание дома культуры. Однако в начале 90-х годов, после распада СССР и последовавшего экономического кризиса, прекратил свою работу Джидинский комбинат. Закрылся и рудник «Холтосон». Это негативно отразилось на социально-экономическом положении посёлка: шахтёры остались без работы. Увеличился отток населения в другие районы Бурятии и за её пределы. На сегодня в селе проживает около 500 человек.

За прошедшие почти 70 лет здание дома культуры сильно обветшало, Колонны были большей частью разрушены. Поэтому капитальный ремонт дома культуры потребовал значительных вложений. 
дом культуры ремонтные работы

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