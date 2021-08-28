В Бурятии отремонтировали обветшавший дом культуры

Общество, Фото: минкультуры Бурятии

Сегодня в Холтосоне живёт около 500 человек



27 августа в селе Холтосон Закаменского района Бурятии после капитального ремонта открылся дом культуры. Ремонт здания был проведён в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На строительные работы было выделено 12 млн. 749 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



Основание Холтосонского дома культуры в 30-х годах непосредственно связано с Джидинским вольфрамо-молибденовым комбинатом, на строительство которого приехали рабочие со всех уголков Советского Союза. Строили они и рудник «Холтосон», и сам одноимённый шахтёрский посёлок, в частности, двухэтажные жилые дома, каменную школу и т. д. Здесь добывался вольфрам и молибден для Джидинского комбината.



С началом Великой Отечественной войны в Закаменский район были принудительно переселены немцы из Поволжья. Основным местом их расселения стали посёлки Баянгол и Холтосон, где они работали на лесоповале и других тяжёлых работах.



В послевоенные годы посёлок Холтосон продолжал успешно развиваться, было построено много зданий жилого и социального сектора. Тогда в 1953 году было открыто монументальное здание дома культуры. Однако в начале 90-х годов, после распада СССР и последовавшего экономического кризиса, прекратил свою работу Джидинский комбинат. Закрылся и рудник «Холтосон». Это негативно отразилось на социально-экономическом положении посёлка: шахтёры остались без работы. Увеличился отток населения в другие районы Бурятии и за её пределы. На сегодня в селе проживает около 500 человек.



За прошедшие почти 70 лет здание дома культуры сильно обветшало, Колонны были большей частью разрушены. Поэтому капитальный ремонт дома культуры потребовал значительных вложений.

