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В Бурятии стоящих на учёте подростков «погрузили» в искусство

В Бурятии стоящих на учёте подростков «погрузили» в искусство
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Ребята посетили Национальный музей Бурятии

Несовершеннолетние, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, познакомились с национальными произведениями искусства Бурятии, сообщает пресс-служба УФСИН.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вместе с сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции и отдела по делам несовершеннолетних организовали экскурсию.

Ребята посетили Национальный музей Бурятии, где познакомились с декоративно-прикладным творчеством, живописью, а также скульптурой и графикой.
дети

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