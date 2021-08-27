В Бурятии стоящих на учёте подростков «погрузили» в искусство

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Ребята посетили Национальный музей Бурятии



Несовершеннолетние, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, познакомились с национальными произведениями искусства Бурятии, сообщает пресс-служба УФСИН.



Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вместе с сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции и отдела по делам несовершеннолетних организовали экскурсию.



Ребята посетили Национальный музей Бурятии, где познакомились с декоративно-прикладным творчеством, живописью, а также скульптурой и графикой.

