Мэр Улан-Удэ рассказал об итогах прошлого учебного года

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В столице Бурятии проходит городская Августовская конференция педагогических работников



Сегодня, 27 августа, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял участие в пленарном заседании городской Августовской конференции педагогических работников «Столичное образование: векторы качественного развития». В ходе совещания были подведены итоги деятельности комитета по образованию за 2021-21 учебный год и поставлены задачи на предстоящий.



- COVID-19 внёс коррективы в работу всех структур. И, несмотря на сложную ситуацию, мы с этими вызовами справились. Было тяжело всем: и учителям, и родителям, и детям. Но все через эту ступень перешагнули и вписались в новые реалии жизни. Несмотря на пандемию, мы продолжали работу по совершенствованию образовательного процесса, укреплению и обновлению материально-технической базы. Это строительство новых школ, детских садов, спортивных сооружений при школах и отдельно, на которых будут заниматься не только ученики, но и жители микрорайонов, - отметил Игорь Шутенков.



На сегодня в муниципальную сеть входит 121 учреждение: 43 детских сада, 58 школ, 17 учреждений дополнительного образования. В рамках реализации национального проекта «Демография» с 2019 года администрацией г. Улан-Удэ построено и приобретено 12 детских садов, что позволило создать дополнительно 3050 мест. В этом году будет построено ещё 5 зданий на 1400 мест и тем самым программа по строительству садов с утверждёнными источниками финансирования подходит к завершению. Активно развиваются частные детские сады – за три года их количество выросло с 24-х до 72-х. Соответственно количество детей, посещающих частные сады, увеличилось с 2133 до 4258.



Для решения проблемы переуплотнённости школ по национальному проекту «Образование» в столице Бурятии создано 1560 мест. Построены дополнительные здания к школам №63 и №25, гимназии №33, пристрой к школе №49. С 1 сентября распахнёт двери новая школа №40, а к концу этого года - самая большая школа на улице Автотранспортной на 1275 мест.



- Перед нами стоит задача по формированию новых педагогических коллективов. Мы вводим новые школы, детские сады, а их надо наполнять педагогами – теми людьми, которые учат наших детей – будущих врачей, учителей, строителей, программистов, то есть наше будущее. Это амбициозная задача, но мы знаем, как её решать, - отметил Игорь Шутенков.



Помимо этого, в новом учебном году комитет по образованию продолжит работу по повышению качества образования.



- Этот учебный год мы начнём с организации ввода в работу наших новых детских садов и школ. Для этого необходимо привлечь дополнительные кадры и продолжить работу над повышением качества образования. Это и развитие профильных классов, и развитие сотрудничества с вузами, колледжами, предприятиями, которые дают возможность как раз повышать качество образования, - рассказала председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.



В работе пленарного заседания также приняли участие и.о. министра образования и науки Республики Бурятия Валерий Поздняков, председатель комитета по социальной политике Народного Хурала РБ Игорь Марковец, зампредседателя комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов Александр Иринчеев и сопредседатель РО ООО «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» Светлана Хабаркова, а также директора образовательных организаций, педагоги. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



