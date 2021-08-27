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В Иркутске состоятся «Народные игры от бабра»

В Иркутске состоятся «Народные игры от бабра»
Общество,  Фото:pixabay.com
Принять участие могут только жители города

В Иркутске пройдут «Народные игры от бабра» – общегородская олимпиада по 35 избирательным округам города. Окружные соревнования проведут 11 и 12 сентября. 25 сентября состоится финал игр.

Принять участие в соревнованиях могут жители Иркутска в возрасте от 18 до 50 лет. Для этого необходимо оставить заявку, в которой нужно обязательно указать адрес по прописке, чтобы попасть в команду своего округа. По мере получения заявок организаторы будут формировать команды. В команде 12 человек: 6 женщин и 6 мужчин.

В окружном этапе на стадионах «Локомотив» и «Авиатор» примут участие 35 команд. Они посоревнуются в спортивной эстафете, дартсе (женщины), беге на 400 м, силовом троеборье, игре «Догони соболя».

В городском финале на стадионе «Авиатор» примут участие 8 команд. Они сыграют в мини-футбол (мужчины), пробегут легкоатлетическую эстафету 4х100, сразятся в перетягивание каната и примут участие в «весёлой эстафете».

Для того чтобы исключить нечестную борьбу, команды формируются среди горожан с иркутской пропиской (только город Иркутск) по 35 избирательным округам.

Победителей ждут призы и подарки, сообщает сайт проекта «Год спорта в Иркутске».

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олимпиада Иркутск спорт

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