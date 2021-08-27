В районах Бурятии высаживается «Десант здоровья»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Следующей остановкой акции станет Иволгинский район



Акция «Десант здоровья» прошла в трёх районах Бурятии: Хоринском, Кижингинском и Баунтовском эвенкийском. Мероприятие объединило более 250 любителей активного образа жизни и спорта.



Оздоровить население каждого района республики своим примером планирует команда министерства спорта и молодёжной политики Бурятии и подведомственных ему учреждений. Проверить свою общую физическую подготовку и сдать нормативы ГТО, а также принять участие в спортивных мастер-классах по стрельбе из лука от мастера спорта международного класса Екатерины Бальбуровой и Мирославы Дагбаевой, по боксу от мастера спорта России Доржо Дахаевым, по боевому самбо от мастера спорта России международного класса Андрея Будожапова, по футболу от Лубсана Доржиева пришли самые активные жители районов разных возрастов.



Акция продолжится в Иволгинском районе. 4 сентября в 14:00 всех желающих ждут на стадионе старой школы в Гурульбе и в 17:00 – на центральном стадионе в Иволгинске. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



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