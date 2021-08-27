На входе будет многократная проверка документов
Русский драматический театр имени Бестужева в Улан-Удэ просит зрителей прийти на спектакли заранее. Речь идёт и постановках на 28 и 29 августа. С завтрашнего дня театр начнёт отработку в реальных условиях запуск зрителей в театр по QR-кодам.
- Мы рассмотрели все возможные варианты, как сделать это с минимальной задержкой и с комфортом для вас, поэтому в эти дни будут работать два входа в фойе из кассового зала, администраторы и билетёры будут проверять документы зрителей в несколько этапов, а двери в театр откроются за полтора часа до начала спектакля, - сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.
В связи со сложностью процедуры проверки к зрителям обратились с просьбой: «Если у вас есть возможность и желание, пожалуйста, придите в театр заранее». Зрители смогут сфотографироваться в интерьерах, оценить новую портретную галерею и провести время в театральном кафе.
На входе в театр необходимо будет предоставить: документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение и т.п.); документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации против COVID-19 (либо 1 компонента) / медицинский документ о перенесённом не более чем 6 месяцев COVID-19 / отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (не позднее 72-х часов) / справка о медицинском отводе от вакцинации против COVID-19. Также потребуется билет на спектакль.
- Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы процедура проверки документов не заняла много времени и не доставила вам дискомфорт. До встречи в театре! – обратились здесь к зрителям.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятский театр оперы и балета объявил акцию для вакцинированных – таким зрителям будет предоставлена скидка на билет.
Русский драмтеатр в Улан-Удэ просит зрителей приходить заранее
Общество, Фото:
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