Ограничения продлятся до 14 сентября
Продлено ограничение пребывания граждан и въезд в леса Улан-Удэ до 14 сентября 2021 года в связи с охраной лесов от пожаров.
Ограничено посещение леса, за исключением:
- сквозного проезда по дорогам общего пользования;
- определённых мест отдыха населения (остров Комсомольский, остров Богородский, Верхняя Берёзовка – футбольное поле);
- мест проведения общегородских массовых мероприятий;
- посещения отдыхающими баз отдыха, стадионов, детских оздоровительных лагерей, здравниц;
- граждан, осуществляющих заготовку пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд на территории и т.д.
Ограничение введено распоряжением администрации Улан-Удэ от 24 августа. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ продлён запрет на въезд в леса
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