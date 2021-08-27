В Улан-Удэ продлён запрет на въезд в леса

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Ограничения продлятся до 14 сентября



Продлено ограничение пребывания граждан и въезд в леса Улан-Удэ до 14 сентября 2021 года в связи с охраной лесов от пожаров.



Ограничено посещение леса, за исключением:

- сквозного проезда по дорогам общего пользования;

- определённых мест отдыха населения (остров Комсомольский, остров Богородский, Верхняя Берёзовка – футбольное поле);

- мест проведения общегородских массовых мероприятий;

- посещения отдыхающими баз отдыха, стадионов, детских оздоровительных лагерей, здравниц;

- граждан, осуществляющих заготовку пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд на территории и т.д.



Ограничение введено распоряжением администрации Улан-Удэ от 24 августа. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

