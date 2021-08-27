В соревнованиях принимают участие команды из 6 районов края и Читы
Соревнования по пляжному волейболу среди мужских, женских команд и команд ветеранов на кубок Забайкальского края проходят в Чите с 27 по 29 августа. Мероприятие проводится на стадионе Забайкальского института железнодорожного транспорта.
- В соревнованиях примут участие команды с Агинского, Акшинского, Борзинского, Дульдургинского, Балейского, Газимуро-Заводского районов, а также команды из Читы. По окончанию соревнований победителей и призёров наградят памятными медалями, кубками и грамотами. Желаю всем участникам удачи в игре, - рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
Соревнования проводятся с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 0+
В Забайкалье проходит кубок по пляжному волейболу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Объявлен конкурс достижений в области культуры и искусства
К юбилейному сезону коллектив театра «Ульгэр» готовит множество мероприятий
Соревнования посвящены памяти Владимира Кривоносова
Принять участие могут только жители города
Юный талант отличился в номинации «Декоративно-прикладное творчество. Смешанная техника»
Следующей остановкой акции станет Иволгинский район
Лучшую комфортную городскую среду создадут в Алзамае, Свирске, Усть-Куте, Шелехове и Усть-Илимске
Принять участие в ней можно с 27 августа по 2 сентября
Соревнования проводятся среди смешанных пар
Пару Баиру Шигаеву составит представительница Якутии
Будет обновлён фасад «Московских ворот»
Ограничения продлятся до 14 сентября
В Чите завершились соревнования по стрельбе из лука
Ребята посетили Национальный музей Бурятии
Выздоровели более 55 тысяч человек