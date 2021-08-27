В Забайкалье проходит кубок по пляжному волейболу

В соревнованиях принимают участие команды из 6 районов края и Читы



Соревнования по пляжному волейболу среди мужских, женских команд и команд ветеранов на кубок Забайкальского края проходят в Чите с 27 по 29 августа. Мероприятие проводится на стадионе Забайкальского института железнодорожного транспорта.



- В соревнованиях примут участие команды с Агинского, Акшинского, Борзинского, Дульдургинского, Балейского, Газимуро-Заводского районов, а также команды из Читы. По окончанию соревнований победителей и призёров наградят памятными медалями, кубками и грамотами. Желаю всем участникам удачи в игре, - рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Соревнования проводятся с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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