В Бурятии семейка смошенничала с больничным

Мать-врач выписала сыну больничный для поездки в другой регион



Житель города Северобайкальск признан виновным в приобретении и использовании поддельного официального документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ), сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



Установлено, что марте 2020 года мужчина решил выехать в другой регион для покупки автомобиля. При этом обманул своего работодателя, представив фиктивный лист нетрудоспособности. Липовый больничный он получил в районной больнице.



В больнице трудится врачом мать мужчины. Она и внесла в официальный бланк больничного листка ложные сведения о заболевании её сына.



Обман вскрылся уже после того, как мужчина получил пособие по нетрудоспособности.



Ущерб, причинённый предприятию, он возместил на стадии расследования уголовного дела.



- Подсудимый признал себя виновным полностью. Государственным обвинителем представлены бесспорные доказательства, подтверждающие его виновность в предъявленном обвинении, которые в совокупности с признанием вины, позволили привлечь мужчину к уголовной ответственности, - отметили в Байкальской транспортной прокуратуре.



Суд назначил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.



Приговор вступил в законную силу.

