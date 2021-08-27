В Бурятии «донорский светофор» горит красным

Необходима кровь всех групп и резус-факторов



«Донорский светофор» горит красным. Бурятская республиканская станция переливания крови нуждается во всех группах крови RH+ и RH-. Эти показатели опубликованы на сайте станции.



Донором может стать практически любой здоровый человек, не имеющий противопоказаний к донорству от 18 лет с весом более 50 кг. При себе необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат флюорографии.



Желающим выполнить донацию необходимо избегать накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи.







