Необходима кровь всех групп и резус-факторов
«Донорский светофор» горит красным. Бурятская республиканская станция переливания крови нуждается во всех группах крови RH+ и RH-. Эти показатели опубликованы на сайте станции.
Донором может стать практически любой здоровый человек, не имеющий противопоказаний к донорству от 18 лет с весом более 50 кг. При себе необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат флюорографии.
Желающим выполнить донацию необходимо избегать накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи.
В Бурятии «донорский светофор» горит красным
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