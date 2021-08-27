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С жителя Бурятии штраф за вылов омуля взыскали с зарплаты

С жителя Бурятии штраф за вылов омуля взыскали с зарплаты
Общество, 
За семь рыб мужчина заплатил около 51 тысячи рублей

Судебный пристав взыскал с жителя Северо-Байкальского района материальный ущерб, причинённый в результате незаконной добычи омуля, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

Молодой человек незаконно выловил омуль на участке реки Кичера. Браконьеру удалось поймать семь рыб. По оценкам специалистов, ущерб составил 50 960 рублей.

В ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на заработную плату должника.

На сегодняшний день сумма ущерба в полном объёме перечислена на счёт Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.


омуль судебные приставы браконьерство

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