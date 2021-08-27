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В сентябре в Бурятии сыграют в «Этигэловские игры»

В сентябре в Бурятии сыграют в «Этигэловские игры»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Победителей определят в бурятской борьбе, стрельбе из лука и конных скачках

10 сентября в Иволгинском районе Бурятии состоится республиканский спортивный праздник по национальным видам спорта «Этигэл Хамбо ламын найр», посвящённый Пандито Хамбо-ламе Даши-Доржо Этигэлову. Соревнования пройдут в Иволгинском дацане.

Участвовать в бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан» допускаются все желающие, прошедшие медицинский осмотр. Мужчины посоревнуются в весовых категориях: до 63 кг, до 75 кг, свыше 75 кг. Взвешивание участников состоится с 8:00 до 10:00 на спортивной арене Иволгинского дацана.

К участию в стрельбе из лука «Сур харбаан» также допускаются все желающие, прошедшие медицинский осмотр. Регистрация участников пройдёт с 8:00 до 10:00. Соревнования начнутся в 10:00. Дистанция стрельбы для мужчин составит 60 м, для женщин – 50 м.

На конные скачки «Мори урилдаан» к участию допускаются лошади бурятской породы:
- Шүдэлэн (3 года), высота холка 135 см, дистанция 15 км;
- Хизаалан (4 года), высота холка 138 см, дистанция 18 км;
- Ехэ нас (6 лет), высота холка 142 см, дистанция 25 км;
- Дааган (2 года), высота холка 131 см, дистанция 12 км;
- Соёолон (5 лет), высота холка 140 см, дистанция 21 км;
- Эрлиз (полукровной породы), дистанция 9 км;
- Хатар дистанция 3 км.
Регистрация участников начнётся в 12:00. В 14:00 состоится старт соревнований.

Как сообщает группа «Борцы Бурятии», допуск участников осуществляется:
- при наличии лабораторного обследования участников, членов команд, сопровождающих лиц на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до начала проведения указанных мероприятий;
- либо представления участниками, членами команд, сопровождающими лицами сертификата (иного документа) о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции.

Возрастное ограничение 0+
национальные виды спорта бурятская борьба стрельба из лука конные скачки Праздники спорт буддизм Бурятия Иволгинский район Иволгинский дацан

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