В сентябре в Бурятии сыграют в «Этигэловские игры»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Победителей определят в бурятской борьбе, стрельбе из лука и конных скачках



10 сентября в Иволгинском районе Бурятии состоится республиканский спортивный праздник по национальным видам спорта «Этигэл Хамбо ламын найр», посвящённый Пандито Хамбо-ламе Даши-Доржо Этигэлову. Соревнования пройдут в Иволгинском дацане.



Участвовать в бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан» допускаются все желающие, прошедшие медицинский осмотр. Мужчины посоревнуются в весовых категориях: до 63 кг, до 75 кг, свыше 75 кг. Взвешивание участников состоится с 8:00 до 10:00 на спортивной арене Иволгинского дацана.



К участию в стрельбе из лука «Сур харбаан» также допускаются все желающие, прошедшие медицинский осмотр. Регистрация участников пройдёт с 8:00 до 10:00. Соревнования начнутся в 10:00. Дистанция стрельбы для мужчин составит 60 м, для женщин – 50 м.



На конные скачки «Мори урилдаан» к участию допускаются лошади бурятской породы:

- Шүдэлэн (3 года), высота холка 135 см, дистанция 15 км;

- Хизаалан (4 года), высота холка 138 см, дистанция 18 км;

- Ехэ нас (6 лет), высота холка 142 см, дистанция 25 км;

- Дааган (2 года), высота холка 131 см, дистанция 12 км;

- Соёолон (5 лет), высота холка 140 см, дистанция 21 км;

- Эрлиз (полукровной породы), дистанция 9 км;

- Хатар дистанция 3 км.

Регистрация участников начнётся в 12:00. В 14:00 состоится старт соревнований.



Как сообщает группа «Борцы Бурятии», допуск участников осуществляется:

- при наличии лабораторного обследования участников, членов команд, сопровождающих лиц на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до начала проведения указанных мероприятий;

- либо представления участниками, членами команд, сопровождающими лицами сертификата (иного документа) о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции.



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