 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 августа

26 августа

Популярное

В Бурятии проведут фестиваль театров кукол «Путь кочевника»

В Бурятии проведут фестиваль театров кукол «Путь кочевника»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К юбилейному сезону коллектив театра «Ульгэр» готовит множество мероприятий

В Улан-Удэ состоится международный фестиваль театров кукол «Путь кочевника» (6+). В его рамках театр кукол «Ульгэр» продолжит творческий проект «Театр и школа: Байкальский эксперимент», а также проведёт творческую лабораторию для артистов-кукловодов и художников театров кукол Дальневосточного и Сибирского федерального округов под руководством известного российского режиссёра Бориса Константинова.

Начиная с 2022 года, на фестивале запланированы показы ведущих театров кукол России. Зрители увидят спектакли «О рыбаке и рыбке» (6+) режиссёра Я. Туминой (Театр кукол Республики Карелия), «Пегий пёс, бегущий краем моря» (12+) режиссёра Б. Константинова (Рязанский театр кукол), «Джинджик» (12+) (Санкт-Петербургская театральная лаборатория Яны Туминой), «Тишина. Посвящение Эдит Пиаф» (16+) (Театральная компания Натальи Суконкиной, г. Москва). А в сентябре 2022 года подарком для жителей Бурятии станут «Большие гастроли» центрального театра кукол имени С.В. Образцова.

Также в течение всего юбилейного 55-го сезона театр «Ульгэр» будет выезжать на гастроли по республике. Кроме этого, появятся новые постановки, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

Возрастное ограничение 6+
фестиваль театр кукол театр "Ульгэр" куклы театр Бурятия Улан-Удэ творческая лаборатория

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Чита примет чемпионат по спортивному ориентированию
Чита примет чемпионат по спортивному ориентированию
Общество, 27.08.2021
Соревнования посвящены памяти Владимира Кривоносова
В Иркутске состоятся «Народные игры от бабра»
В Иркутске состоятся «Народные игры от бабра»
Общество, 27.08.2021
Принять участие могут только жители города
Особый ребёнок из Бурятии стал лауреатом фестиваля Никаса Сафронова
Особый ребёнок из Бурятии стал лауреатом фестиваля Никаса Сафронова
Общество, 27.08.2021
Юный талант отличился в номинации «Декоративно-прикладное творчество. Смешанная техника»
В районах Бурятии высаживается «Десант здоровья»
В районах Бурятии высаживается «Десант здоровья»
Общество, 27.08.2021
Следующей остановкой акции станет Иволгинский район
5 городов Иркутской области победили в конкурсе благоустройства
5 городов Иркутской области победили в конкурсе благоустройства
Общество, 27.08.2021
Лучшую комфортную городскую среду создадут в Алзамае, Свирске, Усть-Куте, Шелехове и Усть-Илимске
В Улан-Удэ стартовала акция «Книговорот»
В Улан-Удэ стартовала акция «Книговорот»
Общество, 27.08.2021
Принять участие в ней можно с 27 августа по 2 сентября
В Иркутске разыгрывают очередной кубок России по кёрлингу
В Иркутске разыгрывают очередной кубок России по кёрлингу
Общество, 27.08.2021
Соревнования проводятся среди смешанных пар
Лучник Бурятии выступит на Паралимпиаде в смешанной команде
Лучник Бурятии выступит на Паралимпиаде в смешанной команде
Общество, 27.08.2021
Пару Баиру Шигаеву составит представительница Якутии
В Иркутске приступили к ремонту триумфальной арки
В Иркутске приступили к ремонту триумфальной арки
Общество, 27.08.2021
Будет обновлён фасад «Московских ворот»

В Улан-Удэ продлён запрет на въезд в леса
В Улан-Удэ продлён запрет на въезд в леса
Общество, 27.08.2021
Ограничения продлятся до 14 сентября
Лучники Бурятии выиграли 5 медалей кубка России
Лучники Бурятии выиграли 5 медалей кубка России
Общество, 27.08.2021
В Чите завершились соревнования по стрельбе из лука
В Бурятии стоящих на учёте подростков «погрузили» в искусство
В Бурятии стоящих на учёте подростков «погрузили» в искусство
Общество, 27.08.2021
Ребята посетили Национальный музей Бурятии
За сутки в Забайкалье выявили 189 больных COVID-19
За сутки в Забайкалье выявили 189 больных COVID-19
Общество, 27.08.2021
Выздоровели более 55 тысяч человек
Пригород Улан-Удэ ополчился на добившуюся переноса остановки женщину
Пригород Улан-Удэ ополчился на добившуюся переноса остановки женщину
Общество, 27.08.2021
Упорная женщина, выигравшая суд, вызвала скандал в Поселье
Мэр Улан-Удэ рассказал об итогах прошлого учебного года
Мэр Улан-Удэ рассказал об итогах прошлого учебного года
Общество, 27.08.2021
В столице Бурятии проходит городская Августовская конференция педагогических работников

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^