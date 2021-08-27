В Бурятии проведут фестиваль театров кукол «Путь кочевника»

К юбилейному сезону коллектив театра «Ульгэр» готовит множество мероприятий



В Улан-Удэ состоится международный фестиваль театров кукол «Путь кочевника» (6+). В его рамках театр кукол «Ульгэр» продолжит творческий проект «Театр и школа: Байкальский эксперимент», а также проведёт творческую лабораторию для артистов-кукловодов и художников театров кукол Дальневосточного и Сибирского федерального округов под руководством известного российского режиссёра Бориса Константинова.



Начиная с 2022 года, на фестивале запланированы показы ведущих театров кукол России. Зрители увидят спектакли «О рыбаке и рыбке» (6+) режиссёра Я. Туминой (Театр кукол Республики Карелия), «Пегий пёс, бегущий краем моря» (12+) режиссёра Б. Константинова (Рязанский театр кукол), «Джинджик» (12+) (Санкт-Петербургская театральная лаборатория Яны Туминой), «Тишина. Посвящение Эдит Пиаф» (16+) (Театральная компания Натальи Суконкиной, г. Москва). А в сентябре 2022 года подарком для жителей Бурятии станут «Большие гастроли» центрального театра кукол имени С.В. Образцова.



Также в течение всего юбилейного 55-го сезона театр «Ульгэр» будет выезжать на гастроли по республике. Кроме этого, появятся новые постановки, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.



Возрастное ограничение 6+

