К юбилейному сезону коллектив театра «Ульгэр» готовит множество мероприятий
В Улан-Удэ состоится международный фестиваль театров кукол «Путь кочевника» (6+). В его рамках театр кукол «Ульгэр» продолжит творческий проект «Театр и школа: Байкальский эксперимент», а также проведёт творческую лабораторию для артистов-кукловодов и художников театров кукол Дальневосточного и Сибирского федерального округов под руководством известного российского режиссёра Бориса Константинова.
Начиная с 2022 года, на фестивале запланированы показы ведущих театров кукол России. Зрители увидят спектакли «О рыбаке и рыбке» (6+) режиссёра Я. Туминой (Театр кукол Республики Карелия), «Пегий пёс, бегущий краем моря» (12+) режиссёра Б. Константинова (Рязанский театр кукол), «Джинджик» (12+) (Санкт-Петербургская театральная лаборатория Яны Туминой), «Тишина. Посвящение Эдит Пиаф» (16+) (Театральная компания Натальи Суконкиной, г. Москва). А в сентябре 2022 года подарком для жителей Бурятии станут «Большие гастроли» центрального театра кукол имени С.В. Образцова.
Также в течение всего юбилейного 55-го сезона театр «Ульгэр» будет выезжать на гастроли по республике. Кроме этого, появятся новые постановки, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии проведут фестиваль театров кукол «Путь кочевника»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования посвящены памяти Владимира Кривоносова
Принять участие могут только жители города
Юный талант отличился в номинации «Декоративно-прикладное творчество. Смешанная техника»
Следующей остановкой акции станет Иволгинский район
Лучшую комфортную городскую среду создадут в Алзамае, Свирске, Усть-Куте, Шелехове и Усть-Илимске
Принять участие в ней можно с 27 августа по 2 сентября
Соревнования проводятся среди смешанных пар
Пару Баиру Шигаеву составит представительница Якутии
Будет обновлён фасад «Московских ворот»
Ограничения продлятся до 14 сентября
В Чите завершились соревнования по стрельбе из лука
Ребята посетили Национальный музей Бурятии
Выздоровели более 55 тысяч человек
Упорная женщина, выигравшая суд, вызвала скандал в Поселье
В столице Бурятии проходит городская Августовская конференция педагогических работников