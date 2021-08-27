Юный талант отличился в номинации «Декоративно-прикладное творчество. Смешанная техника»
Воспитанник улан-удэнского детского дома-интерната «Журавушка» стал лауреатом I степени международного фестиваля творчества особенных детей «Невозможное возможно» имени Никаса Сафронова. На конкурс была отправлена творческая работа Андрея С. в номинации «Декоративно-прикладное творчество. Смешанная техника», за которую он получил диплом.
- Андрей с большим удовольствием занимается творчеством. При поддержке своего воспитателя Анны Семёновны Нечаевой он постоянно участвует в различных конкурсах городского и республиканского масштабов, занимает призовые места, - рассказала замдиректора «Журавушки» Оксана Богатырёва. - Мальчику нравится своими руками создавать маленькие шедевры, которые он с гордостью демонстрирует и с удовольствием дарит. Творческий процесс приносит ему положительные эмоции, играет важную роль в его развитии.
По словам воспитателя Анны Семёновны, во время создания поделки, Андрей учится замечать необычные свойства знакомых предметов, переживает различные эмоции: удовольствие, восхищение, бывает и огорчение.
- Участие в конкурсах детских поделок развивает у ребёнка стремление к победе, - уверена наставница Андрея. - Педагог со своей стороны помогает выражать себя в творчестве, анализировать свои работы с художественной стороны. При обсуждении процесса создания активно развивается детская речь, увеличивается словарный запас, совершенствуются навыки коммуникации.
В «Журавушке» уверены, что у Андрея впереди ещё много побед, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии.
Особый ребёнок из Бурятии стал лауреатом фестиваля Никаса Сафронова
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