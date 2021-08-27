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В Прибайкальском нацпарке назвали самые популярные турмаршруты

В Прибайкальском нацпарке назвали самые популярные турмаршруты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Много посетителей едут на север Ольхона

Большая Байкальская тропа в Прибайкальском национальном парке вошла в тройку самых популярных маршрутов уходящего лета на западном побережье озера: разрешение на прогулку по ней оформили более девяти с половиной тысяч гостей.

В три раза больше посетителей побывали на севере Ольхона: к мысу Хобой люди стремятся в любую погоду.

- Хотя в текущем году статистика посещений немного изменилась в сторону уменьшения количества гостей: некоторое время маршрут был закрыт из-за высоких классов пожарной опасности и проливных дождей, которые размывали грунтовую дорогу, - пояснили в национальном парке.

А вот на юг самого большого байкальского острова отправились почти 13 000 человек. Этот маршрут – третий по популярности.

- Прогуляться к Сухому озеру – тоже «в тренде». Интерес объясним: водоём в текущем году вновь наполнился, вопреки распространённому мнению, что это происходит лишь в високосные годы, - отметили в нацпарке.

Справка:

Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году в целях сохранения природного комплекса побережий и части акватории озера Байкал и создания условий для развития организованного рекреационного использования части его территории. Это самый протяжённый из национальных парков России – большая часть побережья озера Байкал находится в Иркутской области, в том числе – остров Ольхон.
туризм Ольхон национальный парк

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