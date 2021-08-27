В Прибайкальском нацпарке назвали самые популярные турмаршруты

Много посетителей едут на север Ольхона



Большая Байкальская тропа в Прибайкальском национальном парке вошла в тройку самых популярных маршрутов уходящего лета на западном побережье озера: разрешение на прогулку по ней оформили более девяти с половиной тысяч гостей.



В три раза больше посетителей побывали на севере Ольхона: к мысу Хобой люди стремятся в любую погоду.



- Хотя в текущем году статистика посещений немного изменилась в сторону уменьшения количества гостей: некоторое время маршрут был закрыт из-за высоких классов пожарной опасности и проливных дождей, которые размывали грунтовую дорогу, - пояснили в национальном парке.



А вот на юг самого большого байкальского острова отправились почти 13 000 человек. Этот маршрут – третий по популярности.



- Прогуляться к Сухому озеру – тоже «в тренде». Интерес объясним: водоём в текущем году вновь наполнился, вопреки распространённому мнению, что это происходит лишь в високосные годы, - отметили в нацпарке.



Справка:



Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году в целях сохранения природного комплекса побережий и части акватории озера Байкал и создания условий для развития организованного рекреационного использования части его территории. Это самый протяжённый из национальных парков России – большая часть побережья озера Байкал находится в Иркутской области, в том числе – остров Ольхон.

