Будет обновлён фасад «Московских ворот»
Фасад «Московских ворот» отремонтируют в этом году в Иркутске. Подрядчик уже приступил к работе. Как рассказали в управлении культуры администрации города, ремонт триумфальной арки будет включать штукатурку, шпаклёвку и покраску поверхности акриловыми составами, а также установку металлических дверей и пластиковых окон.
– Работы проходят в рамках текущего ремонта объектов культуры города. В начале августа мы заключили контракт на ремонт фасада. Срок выполнения работ – 30 календарных дней, – рассказал начальник управления культуры администрации города Иркутска Антон Чернышов. – Это знаковое место для города и его жителей. В дальнейшем мы хотим задействовать и внутренние помещения. В частности, оборудовать там смотровую площадку.
Триумфальная арка была сооружена в Иркутске в 1811 году в честь десятилетия восшествия на престол Александра I. Ворота располагались на пересечении улиц Московско-Ланинской и Нижней набережной Ангары при выезде из города на Московский тракт. Отсюда и было получено название «Московские». В августе 2009 года было решено восстановить «Московские ворота» к 350-летию Иркутска. 14 сентября 2011 года «Московские ворота» были открыты. В данный момент это объект музея истории города Иркутск имени А.М. Сибирякова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске приступили к ремонту триумфальной арки
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